Минобороны Британии: Россия представляет собой угрозу для Балтии
07:14, 19 февраля 2015Мир
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Министр обороны Великобритании заявил, что от России исходит серьезная угроза странам Балтии – Латвии, Литве и Эстонии.
REUTERS
В частности, министр Майкл Фаллон подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин оказывает давление на бывшие советские республики Прибалтики, передает Би-би-си.
Читайте такжеФранция снова отказала России в поставках "Мистралей"Он также отметил, что ситуация в них может быть дестабилизирована так же, как это произошло на Украине.
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