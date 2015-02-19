Минобороны Британии: Россия представляет собой угрозу для Балтии

В частности, министр Майкл Фаллон подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин оказывает давление на бывшие советские республики Прибалтики, передает Би-би-си.

Читайте такжеФранция снова отказала России в поставках "Мистралей"Он также отметил, что ситуация в них может быть дестабилизирована так же, как это произошло на Украине.