Псаки: США не поставляют Украине оружие

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, по российским данным, оружие из США уже поставляется в Украину. "Это неверно", — заявила Псаки, комментируя слова Путина, пишет РИА Новости.

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"Мы не приняли решения по предоставлению летального оборонительного оружия, у нас есть ряд возможностей, мы продолжаем следить за ситуацией день ото дня", — сказала Псаки.