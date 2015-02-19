Псаки: США не поставляют Украине оружие
00:20, 19 февраля 2015Мир
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Представитель госдепартамента США Джен Псаки заявила в среду, что американское оружие Украине не поставляется.
Псаки: США не поставляют Украине оружие / middleeastmonitor.com
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, по российским данным, оружие из США уже поставляется в Украину. "Это неверно", — заявила Псаки, комментируя слова Путина, пишет РИА Новости.
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"Мы не приняли решения по предоставлению летального оборонительного оружия, у нас есть ряд возможностей, мы продолжаем следить за ситуацией день ото дня", — сказала Псаки.
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