Лукашенко предлагает решить "проблему Дебальцево", выведя украинские войска в Беларусь

"Сегодня очень серьезная ситуация после Минских соглашений в направлении Дебальцево. Беларусь могла бы сыграть большую роль в урегулировании этого конфликта, если бы стороны, вовлеченные в него, этого хотели", -заявил президент Беларуси, передает БЕЛТА.

Также Лукашенко считает, что проблему Дебальцево можно решить в течении суток, "если этого захотят Украина, Россия, ДНР и ЛНР".

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"Мы готовы не просто быть посредником, а достойно прекратить этот конфликт в районе Дебальцево и вывести всех военнослужащих Украины оттуда под наши гарантии, что они больше никогда воевать не будут, - сказал Александр Лукашенко. - И, если кого-то напрягает оружие, которым обладают сегодня военнослужащие Украины, окруженные в Дебальцево, мы готовы принять на территории Беларуси это оружие. Таким образом, оно никогда больше не будет участвовать в военных действиях". При этом Президент добавил, что нужно одобрение сторон конфликта. "Если для них является приоритетом жизнь тысяч ни в чем не повинных, окруженных там людей, то мы готовы это сделать в течение суток", - добавил глава белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул также, что Беларусь старается сыграть свою роль в урегулировании конфликта в Украине, однако действует больше непублично.

Ранее Лукашенко рассказал подробности организации переговоров "нормандской четверки" в Минске.