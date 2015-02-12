"Нормандскую четверку" кормили яичницей и обеспечивали "ведрами кофе" - Лукашенко

Об этом сообщает ТАСС.

"Вы видели все, как было организовано. Кормили всем, что производят в Беларуси и России. Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили несколько ведер кофе", - сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что во время переговоров, продолжавшихся всю минувшую ночь, эксперты делегаций спали посменно, а главам государства отдохнуть, конечно, не пришлось. "Все нормально, настроение обеспечили", - сказал Лукашенко.

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В то же время, журналистов, которые не спали всю ночь вместе с участниками переговорного процесса, кормили мясной нарезкой. Для них также был доступен и алкоголь. Фотографии с подтверждением опубликовал в Twitter один из журналистов.