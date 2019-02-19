Карл Лагерфельд умер: биография легендарного кутюрье

Причина смерти Лагерфельда не сообщается, однако на протяжении нескольких недель модельер чувствовал себя плохо.

19 февраля стало известно, что известнейший кутюрье Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет. Причина смерти Лагерфельда не сообщается, однако на протяжении нескольких недель модельер чувствовал себя плохо.

Биография Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в состоятельной семье банковского служащего. У Лагерфельда немецкие корни со стороны матери и шведские со стороны отца.

Лагерфельд начинал свой путь в мир моды с обучения в парижской школе при Синдикате высокой моды. После этого Лагерфельд стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1959 году Лагерфельд стал арт-директором дома моды Жана Пату. С 1963 года стал работать одновременно с четырьмя домами моды — Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi. Удивительно, что для каждого из домов Лагерфельд создавал абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. Также Лагерфельд даже преподавал в Венской высшей школе прикладного искусства.

1883 год стал для Лагерфельда поворотным в карьере - модельер стал художественным директором дома Chanel. Вначале он создавал для Chanel коллекции прет-а-порте. Примерно в это же время Лагерфельд основал собственные линии одежды и аксессуаров - KL и KL by Karl Lagerfeld.

Лагерфельд увлекался фотографией, опубликовал несколько книг. В Париже он даже открыл художественную галерею под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L. В 1992—1997 годах вновь занимал должность главного модельера дома Chloé.

О библиотеке Лагерфельда ходят легенды - в нее входит около 300 тысяч томов. Известен Лагерфельд и как создатель парфюмов. Он создал ароматы Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.

Кошка Карла Лагерфельда

Кошка Карла Лагерфельда, пожалуй, самое известное животное в мире моды. Кошка бирманской породы по имени Шуппет появилась у дизайнера под Рождество 2011 года. Фотомодель Батист Джабикони оставил ее на время у Лагерфельда, а потом просто подарил.

Лагерфельд был без ума от своей кошки и называл ее музой. Он даже говорил о желании жениться на Шупетт, выразив сожаление, что браки между людьми и животными пока невозможны.

Шуппет Лагерфельд (да-да, Карл даже подарил ей свою фамилию) снималась с топ-моделями для обложек журналов, выпускала коллекцию косметики, стала лицом автомобильного гиганта Opel в 2015 году и завела успешный блог в сети. Лагерфельд лично снимал Шуппет для рекламных компаний.

Интересный факт - для любимицы Карл нанял двух горничных. Личный ветеринар готова по звонку примчаться на помощь в любое время суток. Шупетт не ест с пола — за обеденным столом у нее свой отдельный стульчик.Еду Шуппет приносят в тарелочках, предлагая несколько на выбор - кошка сама решает, что хочет есть.

Личная Жизнь Карла Лагерфельда

О личной жизни Лагерфельда известно немного. Он предпочитал не выносить ее на общественное обозрение.

Лагерфельд не был женат, детей нет. Его спутник Жак де Башер умер от СПИДа в 1989 году, после этого он жил один. Позже стали ходить слухи о том, что Лагерфельда связывают отношения с известной моделью Батистом Джиабикони, однако они это отрицали.