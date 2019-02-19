Умер Карл Лагерфельд
13:40, 19 февраля 2019Мир
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Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо.
Карл Лагерфельд / REUTERS
Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.
Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на французское издание Closer. Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо.
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Напомним, Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер, фотограф. Всему миру он наиболее известен как креативный директор дома Chanel.
Ранее в США умер моряк с легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-Сквер».
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