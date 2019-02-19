Умер Карл Лагерфельд

Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо.

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на французское издание Closer. Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо.

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Напомним, Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер, фотограф. Всему миру он наиболее известен как креативный директор дома Chanel.

Ранее в США умер моряк с легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-Сквер».