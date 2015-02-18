Германия продолжает осуждать незаконную аннексию Россией Крыма - посол ФРГ в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Нью-Йорке после принятия Советом безопасности ООН резолюции по ситуации в Украине.

"Хотел бы еще раз решительно заявить о нашем осуждении незаконной аннексии Крыма, которую мы не признаем", - подчеркнул Браун.

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По его словам, Германия руководствуется тем, что в принятой во вторник резолюции территориальная целостность Украины означает территориальную целостность в рамках международно признанных границ.