Россия провела учения в Черном море с участием ракетного корабля и береговых комплексов "Бал"

Учебный бой прошел без фактического применения ракетного оружия.

Россия провела учения в Черном море с участием ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» и береговых комплексов «Бал».

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Об этом сообщает министерство обороны России. Военные воспроизводили бой с использованием электронных пусков ракет по морским и береговым целям. Им нужно было с помощью комплекса обнаружить и условно поразить корабль противника, а экипаж корабля должен был отбить эти ракетные удары и ответным ударом уничтожить позиции «Бала».

Отмечается, что учебный бой прошел без фактического применения ракетного оружия. В ходе учений корабль отбил ракеты береговых комплексов, а расчеты комплексов «Бал» уничтожили ракеты, выпущенные с корабля.

Как ранее отметили в минобороны России, более 7 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях, часть из которых проходит в аннексованном Крыму.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.