Rzeczpospolita: Легендарный космонавт Леонов бежал из России

Новость об аресте американского инвестора в РФ, видимо, не понравилась человеку, который первым вышел в открытый космос.

84-летний космонавт Алексей Леонов выехал из России. Его ассистентка сообщила, что он уехал за границу лечиться. Однако, в Москве подозревают, что легенда советской космонавтики испугалась преследований.

«Выйти первым в открытый космос не было так страшно, как приземлиться в тюрьме «Лефортово» в качестве подозреваемого», - прокомментировал выезд космонавта московский адвокат Марк Фейгин, пишет Rzeczpospolita.

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18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым в мире, кто вышел в открытый космос, покинув советский корабль «Восход-2». Через 12 минут и 9 секунд он вернулся на борт, хоть и с проблемами. Его скафандр «надулся», из-за чего Леонов не мог пройти через люк. Но в конце концов ему удалось вернуться в корабль.

Согласно официальным данным, Леонов выехал за пределы России на лечение почек и проведение диализа. Однако, то, что космонавт решил покинуть страну именно сейчас, может быть не случайно. Ведь он был членом консультационного совета инвестиционного фонда Baring Vostok. А 15 февраля основателя фонда американца Майкла Калви арестовали в Москве по обвинению в финансовом мошенничестве и шпионаже. Через день после этого о подозрении сообщили еще пяти главным менеджерам Baring Vostok.