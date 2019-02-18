Россия не смогла запустить производство самолетов из-за санкций США

Американские ограничения отрезали российское конструкторское бюро от критически важных деталей.

Серийное производство первого со времен СССР пассажирского самолета России отложили из-за американских санкций. Ранее планировалось, что самолеты начнут сходить с конвейера уже до конца этого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора государственной компании «Ростек» Сергея Чемезова. На данный момент компания построила три прототипа самолета средней дальности МС-21 с двумя двигателями. Но серийное производство пришлось отложить. По словам Чемезова, это произойдет в конце 2020 года из-за санкций США.

Читайте такжеЕС в ближайшие недели примет решение относительно новых санкций против России

Как оказалось, американские ограничения, которыми Америка обложила Россию за агрессию против Украины и не только, отрезали российскую компанию от поставок важных деталей от американских и японских производителей. Без этих компонентов Россия не может сделать крылья и хвост МС-21.

«Поскольку американцы прекратили поставки материалов для крыльев нам придется сделать все самостоятельно», - пояснил Чемезов.

Российский «Аэрофлот» уже согласился взять в лизинг 50 новых МС-21. Кроме того, Москва похвасталась, что ее новыми самолетами будет пользоваться Сирия.