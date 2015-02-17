Страны еврозоны выдвинули Греции ультиматум

Министры финансов стран ЕС, входящих в еврозону, дали Греции время до конца недели, чтобы она попросила продлить действующую программу международной финансовой помощи, которая истекает в конце месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter