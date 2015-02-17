Страны еврозоны выдвинули Греции ультиматум
08:22, 17 февраля 2015Мир
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Министры финансов стран ЕС, входящих в еврозону, дали Греции время до конца недели, чтобы она попросила продлить действующую программу международной финансовой помощи, которая истекает в конце месяца.
REUTERS
Как заявил председатель еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейссельблум, большим временем Греция не располагает, сообщает Радио Свобода.
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