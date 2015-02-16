Евреи Дании отказались покидать страну по призыву Нетаньяху
17:58, 16 февраля 2015Мир
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Представитель еврейской общины Дании отверг призыв премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который рекомендовал всем живущим в Европе евреям переехать в Израиль.
REUTERS
Предложение прозвучало после очередных нападений, произошедших в Дании и Франции. В Дании было совершено нападение на синагогу, передает Би-би-си.
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В регионе Эльзас на востоке Франции были осквернены около 300 еврейских могил.
Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс обратился к живущим в стране евреям с призывом не эмигрировать.
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