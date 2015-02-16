Евреи Дании отказались покидать страну по призыву Нетаньяху

Предложение прозвучало после очередных нападений, произошедших в Дании и Франции. В Дании было совершено нападение на синагогу, передает Би-би-си.

Читайте такжеНетаньяху призвал европейских евреев уехать в Израиль

В регионе Эльзас на востоке Франции были осквернены около 300 еврейских могил.

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс обратился к живущим в стране евреям с призывом не эмигрировать.