Напавший на синагогу в Копенгагене был известен датской полиции

Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее полиция в Копенгагене сообщила, что застрелен мужчина, подозреваемый в двух нападениях, унесших жизни двух человек в датской столице в субботу.

В воскресенье несколько датских газет утверждали, что его имя - Омар Хуссейн. По некоторым данным, он был освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за нападение с отягчающими обстоятельствами, всего две недели назад.

Читайте такжеВ Дании неизвестные открыли огонь в синагоге: трое раненыхПолиция считает, что он действовал в одиночку. Власти имеют досье с данными о его связях с преступными группировками, он также отбывал наказания за акты насилия и торговлю оружием.