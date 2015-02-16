Напавший на синагогу в Копенгагене был известен датской полиции
09:05, 16 февраля 2015Мир
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Датская полиции заявила, что стрелявший в Копенгагене в синагоге и по участникам публичной дискуссии был 22-летним мужчиной, родившимся в Дании и известным полиции своими связями с преступным миром.
REUTERS
Об этом сообщает Би-би-си.
Ранее полиция в Копенгагене сообщила, что застрелен мужчина, подозреваемый в двух нападениях, унесших жизни двух человек в датской столице в субботу.
В воскресенье несколько датских газет утверждали, что его имя - Омар Хуссейн. По некоторым данным, он был освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за нападение с отягчающими обстоятельствами, всего две недели назад.
Читайте такжеВ Дании неизвестные открыли огонь в синагоге: трое раненыхПолиция считает, что он действовал в одиночку. Власти имеют досье с данными о его связях с преступными группировками, он также отбывал наказания за акты насилия и торговлю оружием.
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