Спикер Госдумы написал парламентам ЕС письмо об угрозе для мира в Европе

Об этом говорится в письме спикера Госдумы России Сергея Нарышкина, адресованном парламентам европейских стран, совета Европы, Европарламента, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет Европейская правда со ссылкой на Newsweek.

Письмо призывает европейских парламентариев остановить кризис.

Стоит заметить, что письмо не является публичным. Его журналистам передали парламентарии.

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"Мы не позволим наследникам этой преступной идеологии (нацизм. - ред.) посеять раздор и отчуждение в семье европейских народов. Такое разделение уже однажды в нашей общей истории привело к смерти и страданиям, разрушенным судьбам, голоду и разрухе", - цитирует письмо издание.

"Огромная ответственность за будущее нашего континента, возложена на членов парламента, побуждает нас мобилизовать все силы и средства, чтобы Европа и в дальнейшем оставалась континентом стабильности и процветания", - пишет спикер Госдумы.

"Мы призываем вас, дамы и господа, осознать, на какой грани оказался мир", - сказано в заключении письма.

Как отмечает издание, письмо сейчас получило огласку лишь в шведской прессе, поскольку посольство РФ в Швеции послало его шведским политикам.

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин обвинил ряд стран Запада в развязывании новой "холодной войны".