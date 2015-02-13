Группа западных стран развязала новую "холодную войну" - спикер Госдумы РФ

"Сейчас Европа и Россия переживают непростые времена. Группа западных политиков и группа западных стран развязали новую "холодную войну"", - заявил он в пятницу, посещая Балтийский государственный технологический университет ""Военмех" имени Устинова" в Петербурге, передает ТАСС.

"Они хотят забыть уроки истории и не хотят прислушиваться к голосу разума", - обвинил европейских политиков Нарышкин.

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Также Нарышкин добавил, что "глобальная мировая система претерпевает в настоящий момент трансформацию и уходит от однополярной системы мира, влияние гегемонии США снижается".

Кроме того спикер Госдумы РФ заявил, что к жертвам в Украине привела политика США.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон завил, что война в Украине повредила отношениям между Россией и значительной частью мира до такой степени, что «призрак холодной войны, кажется, уже выползает из тени».