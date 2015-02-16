Ситуация на востоке Украины "крайне нестабильная" - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Ситуация крайне нестабильная. Особенно в связи с ситуацией вокруг Дебальцево, что в принципе можно было прогнозировать", - отметила канцлер ФРГ.

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"С самого начала было понятно, что нужно еще очень много работы. И я всегда говорила, что нет никаких гарантий, что наши усилия принесут успех. Это будет крайне тяжелый путь", - подчеркнула Меркель.

Ранее УНИАН сообщал, что сразу же после объявления "режима тишины", за сутки боевики нанесли 112 ударов, 88 из них по Дебальцево. Кроме того, сообщалось, что за сутки после начала перемирия погибли 5 военных, ранены 25.