Трамп предположил, что отдает работе больше времени, чем любой предыдущий президент

Дональд Трамп утверждает, что когда он вступил в должность президента США, в стране был хаос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, возможно, является самым трудолюбивым президентом в истории страны.

Детали его повседневного рабочего графика, которые недавно просочились в СМИ, показывают, что за последние три месяца он отводил около 60 процентов рабочего дня на работу "по свободному графику", когда у него нет официальных встреч или совещаний, пишет Голос Америки.

"В СМИ попал мой рабочий график. Это было очень легко сделать, но его нужно было оценивать в позитивном, а не негативном ключе", - написал Трамп.

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"Когда речь идет о "свободном графике", я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле я, возможно, посвящаю работе больше времени, чем почти что любой другой предыдущий президент", - добавил он.

"Реальность такова, что когда я вступил в должность президента, в нашей стране был хаос, - утверждает Трамп. - Истощенные вооруженные силы, бесконечные войны, потенциальная война с Северной Кореей, министерство по делам ветеранов, высокие налоги и слишком много регулирования, проблемы с иммиграцией и здравоохранением и многое другое. У меня не было иного выбора, кроме как работать очень удлиненный рабочий день!".

Белый дом пытается найти источник утечки подробного графика Трампа – более детального, чем тот, который раскрывается публично.