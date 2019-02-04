В СМИ "утекло" расписание Трампа: с утра смотрит телевизор и обсуждает новости

Концепцию исполнительного времени изобрел бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, поскольку Трампу не нравилось чувствовать себя взаперти стандартного графика.

В интернет попали отчеты Белого дома, раскрывающие ежедневное расписание президента США Дональда Трампа с момента промежуточных выборов.

Документы, опубликованные изданием Axios, охватывают период с 7 ноября 2018 по 1 февраля 2019 года, передает zn.ua.

Около 60% рабочего времени Трампа - 297 часов 15 минут за почти три месяца - приходится на неструктурированное "исполнительное время".

Согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделены 2-3 часа исполнительного времени.

Известно, что Трамп зачастую просыпается раньше 6 утра, и к 8 должен быть в Овальном кабинете. Однако, согласно данным шести источников, вместо этого американский президент проводит утро в своей резиденции - смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Рабочий день Дональда Трампа начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки.

В некоторые дни исполнительное время преобладает в расписании. Например, 18 января у Трампа был выделен час на запланированные встречи (c и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвани и министром финансов Стивеном Мнучином) и 7 часов на "исполнительное время".

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Концепцию исполнительного времени изобрел бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, поскольку Трампу не нравилось чувствовать себя взаперти стандартного графика.

"Он постоянно звонит кому-то. Он всегда что-то замышляет. Это не типичная структура работы", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Всего с 7 ноября по 1 февраля Трамп работал 502 часа 55 минут. Из них: исполнительное время - 297 часов 15 минут; встречи - 77 часов 5 минут; поездки - 51 час 15 минут; обед - 39 часов; мероприятия - 38 часов 20 минут.

Отмечается, что в расписании указаны не все встречи, которые проводит президент США. Трамп иногда проводит встречи в исполнительное время, о которых он не хочет распространяться, опасаясь утечки информации. Его утро иногда включает звонки главам государств, встречи с адвокатами, которые не отражены в графиках.

Например, в расписании за прошлую среду говорилось, что на 16:30 у Трампа было запланировано "взаимодействие со СМИ". Согласно данным источников, это было интервью правому изданию Daily Caller.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отчет Axios.

"У президента Трампа другой стиль руководства, чем у его предшественников, и результаты говорят сами за себя", - заявила она.

"Хотя он тратит большую часть своего дня на запланированные встречи, мероприятия и звонки, у него остается время, чтобы создать более творческую среду, которая помогла сделать его самым продуктивным президентом в современной истории", - подчеркнула Сандерс.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, чего ему удалось добиться за время нахождения на посту.