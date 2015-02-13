BBC: В Дрездене вспоминают жертв бомбардировок 70 лет назад (фото)

В Германии проходят мемориальные мероприятия к 70-й годовщине бомбового удара, в результате которого был почти полностью разрушен город Дрезден, сообщает BBC Украина.

Согласно оценкам, 13 февраля 1945 года в британско-американском бомбовом ударе на Дрезден погибли примерно 25 тысяч человек, а вызванный фугасными бомбами пожар оставил пепелище площадью 33 квадратных километра.

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В мемориальном богослужении в соборе Фрауэнкирхе, отстроенном после войны, принял участие президент Германии Йоахим Гаук.

Во времена войны силы союзников считали, что в Дрездене содержался важный командный пункт нацистов, который использовали для обороны от наступления советских войск с востока.