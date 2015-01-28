Литвиненко отравили полонием со второй попытки - следствие

Об этом сообщил юрисконсульт Робин Тэм в первый день слушаний по итогам общественного расследования причин смерти россиянина, передает LB.ua со ссылкой на The Telegraph.

Как стало известно, незадолго до смерти Литвиненко два раза встречался со своими бывшими коллегами - Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Предположительно, на них его и пытались отравить полонием.

После первой встречи, состоявшейся 16 октября 2006 года в Лондоне, Литвиненко почувствовал себя плохо. По словам близких, симптомы напоминали пищевое отравление. Вторая встреча прошла 1 ноября 2006 года в баре Pine отеля Millenium. Через три недели (23 ноября) Литвиненко скончался в больнице.

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Подозреваемые в убийстве Ковтун (сейчас занимается предпринимательской деятельностью) и Луговой (депутат Госдумы) отказались дать показания. Все обвинения в свой адрес они отрицают.

Общественное расследование по делу Литвиненко, которого родные бывшего сотрудника ФСБ пытались добиться в течение нескольких лет, началось летом 2014 года. Ранее семья Литвиненко обвиняла британские власти в попытке замять дело, чтобы не портить дипломатические отношения с Москвой.

Кроме того, родственники считают, что Литвиненко был убит по заказу Кремля. В Москве, в свою очередь, заявляли о причастности российского предпринимателя Бориса Березовского к этому делу.

Проводившие экспертизу врачи пришли к выводу об отравлении россиянина высокорадиоактивным полонием-210.