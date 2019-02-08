Банки Германии добиваются, чтобы США не вводили санкций против России

Немецкий бизнес боится, что из-за новых американских ограничений они потеряют все, что вложили в «Северный поток-2».

Банки Германии пытаются сорвать введение любых новых санкций против России, чтобы они могли сохранить свой действующий бизнес с российскими клиентами.

Об этом, как пишет Reuters, свидетельствует внутренний документ лоббистской группы, который попал в руки журналистов. Риск введения новых ограничений на ведение бизнеса в России увеличился после того, как Демократическая партия победила на выборах и взяла под контроль Палату представителей в Конгрессе. Новые антироссийские меры могут подорвать инвестиции, которые немецкие банки вложили в российский газопровод «Северный поток-2».

Чтобы этого не произошло, кредиторы крупнейшей экономики Европы развернули большую лоббистскую кампанию, в ходе которой они убеждают американских депутатов и чиновников не облагать санкциями банки России. Немецкие банкиры утверждают, что вред будет настолько большой, что от него могут пошатнуться глобальные рынки.

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«В нынешней форме предложение коснется не только президента России и олигархов, тесно связанных с Путиным, но и наложит жесткое эмбарго на всю РФ», - говорится в документе, подготовленном Ассоциацией немецких банков.

«Международные финансовые институты, которые уже действуют в России, столкнутся с новыми санкциями, которые повлекут массивные деловые вызовы и проблемы с соответствием», - указано в документе.

Немецкие кредиторы США просят сделать для них исключение и разрешить «закончить дела, которые не так просто остановить». Издание отмечает, что документ датирован третьим декабря 2018 года. Ассоциация немецких банков включает в себя 180 учреждений. Так что документ отражает общую позицию немецкого сектора.

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Проект «Северного потока-2», стоимость которого достигает 9,5 миллиардов долларов, не упоминается в нем. Однако, российский газопровод лежит в ядре нынешних лоббистских усилий со стороны Германии.

«Северный поток-2 – это слон в комнате», - сказал неназванный собеседник издания, информированный о деталях кампании.