В Нидерландах уверены, что Россия согласится на переговоры по катастрофе MH17

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек.

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы по дипломатическим каналам контактируем с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с россиянами", - заявили в МИД Нидерландов.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.