Шведские военные эксперты заявили о приготовлениях России к большой войне

Россия готовится вести войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО.

Изучив учения, которые проводились российскими военными за последние 10 лет, Шведское агентство оборонных исследований (FOI; подотчетно Минобороны) пришло к выводу, что Россия готовится к ведению масштабных войн.

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Ранее, по мнению аналитиков агентства, Россия фокусировалась на небольших конфликтах, передает kommersant. Важно не количество людей, участвующих в учениях, а то, как они решают поставленные задачи, считают в FOI.

Россия готовится вести войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО, заявили в FOI.

Их отчет базируется на открытых данных из России, в основном из Минобороны РФ. Согласно полученной информации, масштабы учений увеличились с 2009 года. «Что впечатляет, так это то, что с 2013 года в учениях все чаще задействованы войска на местности», - говорится в докладе FOI.