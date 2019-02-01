В Африке задержали российских моряков с 9,5 тоннами кокаина

Судну пришлось сделать вынужденную остановку в Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа «по неустановленной причине».

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 тоннами кокаина на борту.

Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в африканской республике.

"Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации", — сказал представитель посольства.

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По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде.

Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.

Представитель посольства подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года в Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России".