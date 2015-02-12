Forbes.com: Куда ударит Россия в следующий раз?

Об этом пишет Василь Джаяни в своей статье, которая называется «Куда ударит Россия в следующий раз?», опубликованной на сайте Forbes.com.

Несмотря на осуждение со стороны США и Европейского Союза и экономический спад, вызванный западными санкциями и падением цен на нефть, Россия не прекращает свою замаскированную военную агрессию в восточной Украине. Причем демонстрирует силу Россия не только в своих окрестностях, но и в отдаленных частях Австралии и в Мексиканском заливе. Хотя то, что Россия отправляет свой устаревший военно-морской флот в Австралию или стратегические бомбардировщики в Мексиканский залив, это, скорее, символично, но не представляет собой реальную угрозу и говорит о том, что ее внешняя политика стала более воинственной. Если не остановить Россию в Украине, причем так, чтобы это было надежно, российские власти могут начать еще одну военную авантюру, и под прицелом Москвы могут оказаться несколько других стран.

Латвия и Эстония

В этих балтийских странах, которые граничат с Россией, есть большие русские меньшинства (по оценкам, около 25% населения Эстонии и 27% населения Латвии). Учитывая то, что с недавнего времени Москва стремится «защищать» этнических русских в других странах, а также несколько напряженные отношения с маленькими соседями, есть вероятность того, что российская агрессия распространится и на эти страны.

Кремлевское руководство не раз выражало недовольство по поводу того, как относятся к русским меньшинствам в Латвии и Эстонии. Одна из претензий – отсутствие официального статуса русского языка в Латвии, а также то, что в Эстонии от россиян, родившихся до обретения страной независимости, требуют сдавать экзамен по эстонскому языку для получения гражданства.

Российская агрессия в отношении этих двух стран-членов НАТО, как не тревожно это звучит, безусловно, возможна, и уже есть некоторые признаки. В сентябре российские агенты похитили офицера эстонской службы внутренней безопасности на территории Эстонии, обвинив его в шпионаже в России. Неоднократно замечали и военные самолеты, делающие агрессивные маневры и нарушающие воздушное пространство Эстонии и Латвии. Успех в восточной Украине может вдохновить Путина на активизацию военных провокаций в Латвии и Эстонии, что может привести к военному противостоянию между Россией и НАТО – сценарию, который может столкнуть лбами два крупных ядерных государства и стать серьезной угрозой для мира и безопасности в Европе.

Грузия

Небольшой южный сосед России летом 2008 г. уже пострадал от военной агрессии Москвы, которая решила наказать его за стремление стать членом НАТО. Военные действия закончились тем, что Россия установила контроль над мятежными регионами Грузии, Абхазией и Южной Осетией, признав их независимость. Хотя большая часть международного сообщества осудила, а не поддержала такие действия Кремля, эти регионы по-прежнему остаются вне контроля Грузии. Несмотря на то, что нынешнюю внешнюю политику Грузии в отношении России можно назвать довольно робкой, Москва продолжает относиться к ней враждебно.

После успешной аннексии Крыма, Россия использует подобную стратегию в Абхазии и Южной Осетии. В ноябре Москва подписали договор с непризнанным руководством Абхазии, согласно которому она может контролировать экономическую и военную сферы региона – этот шаг подвергся критике, как и аннексия этой грузинской территории. Такой же договор должен быть подписан и с Южной Осетией.

Российские войска незаконно дислоцированы в обоих мятежных регионах, и могут быть использованы для продвижения в сторону столицы, Тбилиси, и других регионов страны, которые сейчас находятся под контролем центрального правительства Грузии. А проект строительства автомагистрали на суму 1,5 млрд. долл., которое начала Россия, чтобы соединить Дагестан, один из самых нестабильных российских регионов, с восточной Грузией, позволит российским войскам быстро вторгнуться в Грузию и получить значительное военное преимущество в регионе.

Молдова

Зажатая между Румынией и Украиной, Молдова может стать следующей мишенью российской агрессии. Москву уже давно раздражает все большая интеграция Молдовы в ЕС. Вместе с Украиной и Грузией, Молдова недавно подписала соглашение об ассоциации с ЕС, что сблизило ее с Брюсселем в экономическом и политическом плане. Кремль воспринимает это событие, как способ подорвать политическое и экономическое влияние Росси на постсоветском пространстве.

Недовольные тем, что Молдова задирает нос, а также недавним успехом проевропейских партий, обещавших более тесную интеграцию с ЕС, российские власти приберегли несколько вариантов того, как организовать военную агрессию. Москва может «замутить воду», а затем использовать это в качестве предлога для «защиты» этнических русских в мятежном регионе Молдовы, Приднестровье, где большинство населения имеет российское гражданство.

Хотя Россия непосредственно не граничит с Молдовой, она может использовать 2000 своих солдат, дислоцированных в Приднестровье, для военных и диверсионных операций. Москва может также использовать напряженность в отношениях между Гагаузией и центральным правительством Молдовы. Этническое меньшинство Гагаузии, которое составляет более 80% населения региона, скептически относится к усилению связей с Европой, и на референдуме в феврале прошлого года они голосовали за ассоциацию с Россией. Вопрос о получении Гагаузией права провозгласить независимость, включенный в референдум, получил столь же широкую поддержку в регионе. Москва может воспользоваться пророссийскими и сепаратистскими настроениями в Приднестровье и Гагаузии, чтобы затянуть страну в военную конфронтацию.

Нужно дать решительный отпор

Это не единственные страны, которым угрожает российская военная агрессия. Другие страны Восточной Европы, такие как Польша или Румыния, могут стать объектом воинственного отношения Москвы. Путин якобы сказал президенту Украины Порошенко: «Если бы я захотел, в течение двух дней российские войска могли бы быть не только в Киеве, но и в Риге, Вильнюсе, Таллинне, Варшаве и Бухаресте». К этому заявлению не стоит относиться легкомысленно. Даже традиционный союзник России Беларусь чувствует опасность. Президент-диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готова защищать свою свободу военными методами. «Независимо от того, кто придет на белорусскую землю, я буду бороться. Даже если это будет Путин», – сказал он. Недавно принятый закон, согласно которому появление каких-либо иностранных боевиков на белорусской территории считается актом агрессии, свидетельствует о том, что Беларусь встревожена.

США и Европа должны понять, насколько серьезной угрозой является военное продвижение России в Украине для мира и безопасности в Европе. Чтобы остановить вторжение России в Украину, может понадобиться нечто большее, чем введение ограниченных санкций и предоставление нелетального оружия. Политики в Вашингтоне и Брюсселе должны серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия и усилении санкций, чтобы заставить Москву отступить. Запад однажды сделал ошибку, не сумев сделать что-то большее, чем просто осудить вторжение России в Грузию в 2008 г. Тогда казалось, что проблема слишком далеко и сосредоточена в одном месте, поэтому США и ЕС не захотели портить отношения с Россией, заплатив ощутимую политическую цену. Пассивная реакция Запада на вторжение России в Грузию проложила путь к украинскому кризису. Если России не дать решительный отпор в Украине, в будущем можно ожидать и другие кризисы.