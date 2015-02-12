МИД Франции: Сделка по "Мистралям" остается приостановленной

Сделка по "Мистралям" остается приостановленной, несмотря на подписание новых минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в интервью телеканалу "И-теле", сообщает ТАСС.

"Как мы можем в нынешних условиях выполнить условия сделки, которая была заключена несколько лет назад? На настоящий момент ее выполнение приостановлено", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

Читайте такжеСМИ: Россия получит "Мистрали" при условии установления прочного мира в Украине

В настоящее время два вертолетоносца класса "Мистраль" - "Владивосток" и "Севастополь" - находятся в порту Сен-Назер.

В Сен-Назер находились и 400 российских моряков, которых в течение полугода готовили к управлению вертолетоносцем "Владивосток". Однако в середине декабря было принято решение вернуть их в Россию к Новому году.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".

Санкции, введенные Евросоюзом против Москвы, не препятствуют выполнению ранее заключенных контрактов, однако союзники Франции считают передачу "Мистралей" неуместной на фоне событий в Украине.