Президент США допустил возможность заключения нового ракетного договора.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений в случае отсутствия договоренности о заключении нового ракетного договора.

Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

Он напомнил, что в 1987 году Соединенные Штаты заключили соглашение с Россией, договорившись ограничить и сократить ракетный потенциал обеих стран.

"Хотя мы исполняли договор до буквы, Россия неоднократно нарушала его условия. Это происходит на протяжении многих лет. Именно по этой причине я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)", - подчеркнул Трамп.

"Мы действительно не имели выбора. Возможно, мы можем вести переговоры относительно другого договора, включив Китай и других, или возможно мы не можем - в таком случае мы гораздо больше тратить и превзойдем в нововведениях всех других", - подчеркнул Трамп.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление исполнения ДРСМД. По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальной, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.