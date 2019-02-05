Литва подозревает Россию в подготовке вмешательства в литовские выборы

По мнению литовских спецслужб, Москва попытается повлиять на ход выборов, чтобы избавиться от нынешнего антироссийского режима.

Разведка Литвы опасается, что Россия попытается вмешаться в выборы, которые запланированы на май. Кремль хотел бы, чтобы балтийскую страну возглавил кто-то другой вместо непреклонно антироссийского президента Дали Грибайускайте.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что Литва на протяжении почти всего 20 века была под оккупацией Москвы. Но теперь она пользуется полноправным членством в НАТО и ЕС. Российская аннексия украинского Крыма всколыхнула балтийскую страну, которая теперь принимает на своей территории многонациональный батальон во главе с войсками Германии. Эти силы должны отбить любую попытку российского вторжения. В этом году Литва должна провести президентские и региональные выборы, а также выборы кандидатов в Европарламент. Свои же парламентские выборы пройдут в следующем году.

«Российская разведка усилит свою активность во время избирательного цикла 2019-2020 годов», - говорится в отчете разведки Литвы.

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«Вероятно, что Россия попытается изменить ход выборов с помощью информационных и киберметодов», - отмечено в документе.

В частности, литовские спецслужбы подозревают, что Москва может начать кампанию по «распространение пропаганды и дезинформации в литовском сегменте социальных сетей». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предостережение литовских спецслужб, назвав их «нонсенсом». По его словам, Россия якобы не вмешивается в чужие выборы.

Но несмотря на его слова, Россию подозревают в многочисленных кибератаках в Эстонии в 2007 году, а также попытках навредить системам электроснабжения в Украине в 2016-ом.