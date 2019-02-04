"Беспрецедентный шаг": Беларусь увеличит численность пограничников

Лукашенко также распорядился принять «исчерпывающие меры» по увеличению и созданию новых подразделений границы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения национальной безопасности принято решение увеличить численность пограничников в стране.

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По словам Лукашенко, учитывался рост негативных факторов, в числе которых - незаконная миграция, наркотрафик и контрабанда.

«Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор», - цитирует белорусского президента агентство БелТА.

Александр Лукашенко также распорядился принять «исчерпывающие меры» по увеличению и созданию новых подразделений границы. «Особенно, о чем мы с вами договаривались, - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации», - уточнил он.