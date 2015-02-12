Переговоры между Грецией и кредиторами закончились безрезультатно

После экстренного совещания в Брюсселе стороны 12 февраля не смогли даже выступить с совместным заявлением, сообщает радио "Свобода".

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Глава Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум подчеркнул, что переговоры были интенсивными и конструктивными, однако общих точек в позициях сторон на данный момент недостаточно. По словам Йеруна Дейсселблума, переговоры с греческим коллегой Янисом Варуфакисом продолжатся в понедельник, 16 февраля, добавляет Би-би-си.

Новое леворадикальное правительство Греции стремится изменить условия международной финансовой помощи, которые оно считает слишком тяжелыми и такими, которые являются частью причин экономических проблем страны.

Чиновники ЕС до сих пор отвергали попытки Афин пересмотреть условия предоставления помощи объемом 240 млрд евро.