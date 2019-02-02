Вице-президент США о событиях в Венесуэле: время для диалога прошло

По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

Время для диалога прошло, предупредил вице-президент США Майк Пенс и призвал положить конец диктатуре Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом Пенс заявил, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы накануне запланированных на субботу массовых протестов оппозиции в Венесуэле, пишет DW.

"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом.

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По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул Пенс.

Как сообщал УНИАН, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.

После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламента Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы согласно Конституции страны.