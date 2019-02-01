Революция в Венесуэле: Гуайдо не исключил военного вмешательства США

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео допустил военное вмешательство в Венесуэлу.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий.

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Когда у Гайдо спросили, запрашивал ли он военную помощь у США, он ответил, что жители Венесуэлы хотели бы оказать «любое возможное давление» на президента страны Николаса Мадуро.

«Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление на Мадуро, чтобы нам не пришлось прийти к такому военному сценарию, которого никто не желал бы», - добавил Гуайдо, когда его попросили уточнить предыдущий ответ.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео допустил военное вмешательство в Венесуэлу.

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.