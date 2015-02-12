В ЕС при условии провала переговоров в Минске могут начать готовить новые санкции против РФ - СМИ



Об этом сообщает брюссельское интернет-издание EUObserver.

В частности отмечается, что один высокопоставленный источник из институтов Евросоюза сообщил, что ”если в среду мирный саммит в Минске потерпит неудачу, лидеры ЕС вероятно, на их встрече в четверг дадут задание институтам ЕС подробно разработать новые экономические санкции”, - отмечает издание.

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Также напоминается, что президент Украины Петр Порошенко должен посетить Брюссель 12 февраля.