В ЕС при условии провала переговоров в Минске могут начать готовить новые санкции против РФ - СМИ
01:43, 12 февраля 2015Мир
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В Европейском Союзе при условии провала мирных переговоров в Минске по Донбассу с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России могут начать готовить новые экономические санкции против России.
REUTERS
Об этом сообщает брюссельское интернет-издание EUObserver.
В частности отмечается, что один высокопоставленный источник из институтов Евросоюза сообщил, что ”если в среду мирный саммит в Минске потерпит неудачу, лидеры ЕС вероятно, на их встрече в четверг дадут задание институтам ЕС подробно разработать новые экономические санкции”, - отмечает издание.
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Также напоминается, что президент Украины Петр Порошенко должен посетить Брюссель 12 февраля.
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