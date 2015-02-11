США призывают вернуться к сентябрьской линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщила журналистам представитель госдепартамента Джен Паски, пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что основой должен быть декабрь. Границы - это тема обсуждения, поэтому я не могу вам сообщить подробности того, что обсуждается", - сказала представитель госдепа, впоследствии исправившись, что имела в виду не декабрь, а сентябрь.

Читайте такжеПорошенко и Туск согласовали позиции относительно урегулирования конфликта на Донбассе

"Очевидно, что границы - это предмет обсуждения, и с обеих сторон есть сильные эмоции. Посмотрим, к чему это приведет, и тогда будем говорить об этом", - отметила Псаки.