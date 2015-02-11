США призывают вернуться к сентябрьской линии разграничения на Донбассе
22:41, 11 февраля 2015Мир
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США призывают вернуться к линии разграничения в конфликте на востоке Украины по состоянию на сентябрь 2014 года, когда были подписаны минские соглашения
США призывают вернуться к линии разграничения на Донбассе / zr.ru
Об этом сообщила журналистам представитель госдепартамента Джен Паски, пишет РИА Новости.
"Мы считаем, что основой должен быть декабрь. Границы - это тема обсуждения, поэтому я не могу вам сообщить подробности того, что обсуждается", - сказала представитель госдепа, впоследствии исправившись, что имела в виду не декабрь, а сентябрь.
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"Очевидно, что границы - это предмет обсуждения, и с обеих сторон есть сильные эмоции. Посмотрим, к чему это приведет, и тогда будем говорить об этом", - отметила Псаки.
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