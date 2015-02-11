На границе Аргентины и Чили произошло мощное землетрясение

На границе Аргентины и Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на геологическую службу США. Читайте такжеНа Полтавщине произошло землетрясение Эпицентр подземных толчков находился в 178 км к северо-западу от аргентинского города Жужуй. Очаг землетрясения залегал на глубине 252 км.

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