На границе Аргентины и Чили произошло мощное землетрясение
22:07, 11 февраля 2015Мир
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На границе Аргентины и Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.
На границе Аргентины и Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9 / ТСН
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на геологическую службу США.
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Эпицентр подземных толчков находился в 178 км к северо-западу от аргентинского города Жужуй.
Очаг землетрясения залегал на глубине 252 км.
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