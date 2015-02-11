Польская армия весной начнет набор добровольцев

Об этом заявил вице-премьер Томаш Семоняк, пишет 112 со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Несколько дней назад он объявил, что с 1 марта добровольцы, которые хотят пройти военную подготовку, могут обратиться в военкоматы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году армия готова принять 5,7 тыс. добровольцев. Такой план создал несколько месяцев назад Генеральный штаб. При этом издание отмечает, что, по имеющейся информации, набор в армию могут увеличить, если желающих окажется больше или изменятся потребности самой армии.

Читайте такжеРоссийское телевидение показало, как легко завоевать Европу"Командование Вооруженных сил проверяет возможность провести военную подготовку большего количества добровольцев", - рассказал советник министра обороны Польши генерал Богуслав Пацек.

Перед добровольцами поставили несколько требований. Записаться на военную подготовку смогут только совершеннолетние граждане Польши без судимостей и пригодные к службе в армии. Пол добровольцев значения не имеет.