В Италии не признают Гуайдо президентом Венесуэлы

В Италии напомнили о принципе невмешательства в дела других государств.

Италия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Об этом сообщил замглавы МИДа Италии Манлио Ди Стефано в интервью каналу TV2000.

Он напомнил о принципе невмешательства в дела других государств, который поддерживается ООН.

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"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", – заявил дипломат.

Ди Стефано также напомнил, что таким образом Европейский союз уже пытался действовать в Ливии и напомнил, во что это вылилось, отметив, что нельзя допустить повторения подобного сценария в Венесуэле.

"Сейчас все признают ошибки, совершенные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский парламент поддержал резолюцию, которая признает главу Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Напомним, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.