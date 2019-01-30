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Имена победителей Грэмми слили в сеть

09:43, 30 января 2019
Мир
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Официальное объявление результатов назначено на ночь с 9 на 10 февраля 2019 / фото grammy.com

Об этом сообщает Esquire. Судя по видео, лучшей песней года должна стать Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась".

В номинации лучший трек должен победить I Like It американской рэп-исполнительницы Карди Би. 

Награду же за лучший альбом должна получить Тейлор Свифт, которая записала пластинку H.E.R.

Esquire также отмечает, что хакер, который взломал Twitter Грэмми, территориально может находиться в России - на это указывают твиты на русском языке в его аккаунте и вкладка в браузере с сайтом ВКонтакте.

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Кроме того, в самом аккаунте хакера everyday4you указано, что его ведет 18-летний москвич. 

Представители Грэмми уже успели прокомментировать ситуацию: "Это фейк. Результаты голосования заранее не может знать никто, даже Американская академия звукозаписи".

Также в Грэмми заявили, что привлекут к решению ситуации юристов.

Ранее сообщалось, что объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар"

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Теги: #Грэмми#Грэмми премия