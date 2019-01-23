Оскар 2019: названы претенденты на самую престижную кинопремию (видео)

В номинации "Лучший фильм" будут представлены 8 кинолент.

Объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар". Так, в номинации "Лучший фильм" будут представлены 8 кинолент: "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась" и "Власть".

За лучшую мужскую роль поборются 5 актеров: Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

На победу в номинации "Лучшая женская роль" претендуют 5 актрис: Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Ялица Апарисио ("Рома") и Мелисса Маккарти ("Сможете Ли вы меня простить?").

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В номинацию "Лучший режиссер" попали: Альфонсо Куарон ("Рома"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Спайк Ли ("Черный клановец"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Адам МакКей ("Власть") и Павел Павликовский ("Холодная война").

Вручение премии "Оскар" запланировано на 24 февраля 2019 года. Знаменитая кинонаграда будет вручаться уже в 91-й раз. Церемония традиционно состоится в Лос-Анджелесе в театре Dolby.