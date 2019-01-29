Стала между матерью и убийцей: в Словакии школьница чудом выжила после резни

После этого случая девочка закрылась в себе и перестала посещать школу.

В Словакии мужчина ворвался в дом Беаты Карчнаковой и нанес несколько ударов ножом, но ее спасла дочь, которая стала между матерью и убийцей.

Об этом пишет Metro.

Отмечается, что школьница услышала крики из спальни и сразу прибежала к матери, которую пытался зарезать ножом 46-летний Сафет Гасанович. Девушка бросила в мужчину чайник, ударила его и стала между ним и окровавленной матерью.

После нападения Беата получила серьезные травмы головы, шеи, рук и ног. Карчаковой наложили восемь швов на голове. Также ей вставили металлическую пластину в правую руку. Она может согнуть только два пальца на левой руке из-за повреждения ее костей в пальцах и сухожилиях.

Женщина говорит, что ее дочь - настоящий герой, ведь она сохранила матери жизни. Однако после этого случая девочка закрылась в себе и перестала посещать школу. Гасановичу грозит тюрьма и депортация.