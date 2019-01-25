СМИ сообщили о вооруженном конфликте между российскими и иранскими силами в Сирии

В Сирии развернулся вооруженный конфликт между двумя крупными союзниками президента Башара Асада, утверждает немецкое онлайн-издание Spiegel Online.

В сирийском кризисе после победы правительственных войск Дамаска над повстанцами наметилась новая ступень эскалации.

Об этом сообщило в пятницу, 25 января, немецкое онлайн-издание со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записями радиоперехвата от 19 января, пишет DW.

Согласно этим записям, в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков, причем обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.

Читайте такжеWashington Post: Ученый из Ирака рассказал, как делал химическое оружие для ИГИЛ

Однако вскоре после начала стало ясно, что российско-сирийские формирования превосходят по силам иранско-сирийские: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз, пишет далее Spiegel Online. По его данным, с тех пор обстановка несколько стабилизировалась. Как Иран, так и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ.

Какие потери понесли стороны, неизвестно, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.

По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.