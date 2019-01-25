"Богемная рапсодия" осталась без ЛГБТ-премии из-за секс-скандала

Ранее стало известно, что четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии.

Фильм «Богемная рапсодия» вычеркнули из списка номинантов ЛГБТ-премии GLAAD в связи с тем, что режиссера картины Брайана Сингера обвинили в педофилии.

«История, опубликованная на этой неделе в издании The Atlantic, документирует невыразимый ущерб, нанесенный юношам и подросткам. Она показала реальность, которую нельзя игнорировать или молчаливо вознаграждать», - говорится в заявлении организаторов премии, передает Realist.

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Они посчитали, что Сингер попытался оправдать себя, «неправомерно используя слово "гомофобия" для отвлечения внимания от обвинений в сексуальном насилии».

Как подчеркнули представители ЛГБТ-сообщества, в подобных инцидентах первостепенное внимание должно уделяться жертвам.

Как сообщал УНИАН, 23 января стало известно, что четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте.