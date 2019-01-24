Французские "желтые жилеты" примут участие в выборах в Европарламент

Пресс-секретарь группы Айк Шахинян заявил, что в целом будут представлены 79 кандидатов, а остальные 69 будут избраны на внутреннем голосовании до середины февраля.

Представители протестного французского движения "желтые жилеты" объявили о планах выставить кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

В группу кандидатов входят 10 человек в возрасте от 29 до 53 лет, среди которых – водитель погрузчика, домохозяйка и директор по продажам.

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Список возглавит Ингрид Левавазье, которая сама воспитывает двоих детей и работает сиделкой в ​​Нормандии. Недавно она отвергла предложение стать комментатором телеканала BFM после получения угроз от других представителей "желтых жилетов", которые относятся к ведущим медиа с подозрением.

Пресс-секретарь группы Айк Шахинян заявил, что в целом будут представлены 79 кандидатов, а остальные 69 будут избраны на внутреннем голосовании до середины февраля.

Опубликованный в среду опрос показал, что "желтые жилеты", которые начали антиправительственные акции протеста в середине декабря, могут получить 13% голосов на выборах.

Социологи считают, что участие "желтых жилетов" в выборах в первую очередь может оттянуть голоса у правой партии Марин Ле Пен.