Кризис в Венесуэле: Россия отказалась признать оппозиционера Гуайдо президентом

Напомним, 10 января состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро.

Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро и не изменит решения.

Об этом в среду, 23 января, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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«(Вице-спикер Совфеда Ильяс) Умаханов был на инаугурации (Мадуро), передавал поздравления. Ничего меняться в позиции не будет», - отметил сенатор.

Напомним, в Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей. Таким образом, Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Это положило начало массовым беспорядкам и попытка смены власти в стране. События начали разворачиваться стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

США сразу же признали легитимность Гуайдо. Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.