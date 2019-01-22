"Все на своих местах": появилось видео из захваченного в России самолета

Самолет сел, пассажиры пока в здание аэропорта не выходили.

В сети опубликовано видео из самолета Boeing рейса Сургут-Москва, в котором до сих пор находится захватчик.

Ролик опубликован в Telegram-канале Mash. "Там же сидят и пассажиры — все на своих местах. Ни трапа, ни полиции никто не видит", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, 41-летний гражданин РФ, который пытался захватить самолет, может быть психически неуравновешенным.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. На данный момент на подъезде к аэропорту дежурят не менее десятка экипажей полиции. Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэропорта не выходили.