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В России задержали пассажира, захватившего Боинг - СМИ

14:06, 22 января 2019
Мир
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По предварительным данным, задержан 41-летний гражданин РФ / фото flickr.com, sigmama

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленного источника.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, 41-летний гражданин РФ, который пытался захватить самолет, может быть психически неуравновешенным.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. На данный момент на подъезде к аэропорту дежурят не менее десятка экипажей полиции. Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэропорта не выходили.

"Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в России один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Ранее Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.

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Теги: #самолет#Россия