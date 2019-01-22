В России задержали пассажира, захватившего Боинг - СМИ

Самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

В России задержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в Афганистан.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленного источника.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, 41-летний гражданин РФ, который пытался захватить самолет, может быть психически неуравновешенным.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. На данный момент на подъезде к аэропорту дежурят не менее десятка экипажей полиции. Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэропорта не выходили.

"Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в России один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Ранее Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.