Путин: мы не собираемся ни с кем воевать

"По поводу того, что против нашей страны ведется война. Войны, слава Богу, нет… Но точно совершенно — есть попытка сдержать наше развитие различными средствами", — сказал Путин на IX съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает РИА Новости.

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По словам Путина, сейчас наблюдается попытка заморозить сложившийся после распада СССР миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который "хочет таким и остаться, полагая, что ему можно все, а другим можно только то, что он разрешит и что в его интересах".

"Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, если кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы и воевать ни с кем не собираемся. Мы собираемся со всеми сотрудничать", — подчеркнул президент РФ.

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"И те попытки, которые предпринимаются, в том числе с так называемыми санкциями, в конечном итоге, я думаю, что они никому радости не принесут и в отношении такой страны, как наша, они точно не могут быть эффективными", — сказал он.