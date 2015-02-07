Путин: мы не собираемся ни с кем воевать
Против РФ войны нет, но точно есть попытка ее сдержать, такой миропорядок Россию никогда не устроит, заявил президент страны Владимир Путин.
"По поводу того, что против нашей страны ведется война. Войны, слава Богу, нет… Но точно совершенно — есть попытка сдержать наше развитие различными средствами", — сказал Путин на IX съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает РИА Новости.
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По словам Путина, сейчас наблюдается попытка заморозить сложившийся после распада СССР миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который "хочет таким и остаться, полагая, что ему можно все, а другим можно только то, что он разрешит и что в его интересах".
"Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, если кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы и воевать ни с кем не собираемся. Мы собираемся со всеми сотрудничать", — подчеркнул президент РФ.
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"И те попытки, которые предпринимаются, в том числе с так называемыми санкциями, в конечном итоге, я думаю, что они никому радости не принесут и в отношении такой страны, как наша, они точно не могут быть эффективными", — сказал он.