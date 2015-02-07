В санкционный список Евросоюза попадет замминистра обороны РФ Антонов - СМИ

Европейский Союз введет персональные финансовые и визовые санкции против заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова.

Об этом сообщает польское информагентство РАР со ссылкой на информацию Reuters.

"Компромиссом оказался 59-летний Антонов, ответственный за международное военное сотрудничество, который в последние месяцы своими комментариями на тему Украины мог разозлить Евросоюз", - отмечает Reuters и добавляет, что некоторые страны ЕС предлагали включить в список самого министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Антонов в декабре 2014 году заявил, что Украина отказалась от своего внеблокового статуса под давлением НАТО, целью которого является то, чтобы Украина стала "линией фронта в противостоянии с Россией".

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По данным агентства, среди 19 человек, против которых будут введены персональные санкции ЕС, 14 - представители пророссийских террористов на востоке Украины. Список предварительно был утвержден постоянными представителями государств ЕС в Брюсселе 5 февраля и вступит в силу после утверждения министрами иностранных дел стран Евросоюза и публикации его в Официальном вестнике ЕС.