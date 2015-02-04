ЕС добавит в санкционный список против РФ еще 19 человек и 6-7 компаний - журналист

17:12, 04 февраля 2015
Политика
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Сообщается, что министры иностранных дел стран ЕС могут принять решение о новых санкциях в понедельник, 9 февраля.

REUTERS

Европейский Союз дополнит санкционный список против Российской Федерации 19 людьми и 6-7 компаниями.

Об этом написал в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Украинская правда.

"Представители ЕС все еще обсуждают санкции (замораживание активов/визовый запрет) для 19 человек, из которых 5 российских мелких чиновников + 6-7 компаний", - написал он.

Йозвяк отметил, что министры иностранных дел стран ЕС, скорее всего, примут решение о новых санкциях в понедельник, 9 февраля, а имена и названия компаний будут опубликованы позже.

Компании, против которых введут санкции, в основном, связаны с сепаратистскими боевыми отрядами.

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Как сообщалось, на заседании министров иностранных дел ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма, а также расширить "черный список" лиц.

На данный момент индивидуальный санкционный список состоит из 119 человек.

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