ЕС добавит в санкционный список против РФ еще 19 человек и 6-7 компаний - журналист

Европейский Союз дополнит санкционный список против Российской Федерации 19 людьми и 6-7 компаниями.

Об этом написал в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Украинская правда.

"Представители ЕС все еще обсуждают санкции (замораживание активов/визовый запрет) для 19 человек, из которых 5 российских мелких чиновников + 6-7 компаний", - написал он.

Eu amb still talking sanctions.asset freeze/visa ban for 19 people of which 5 are Rus minor officials + 6-7 entities #Ukraine#Russia 1/2 - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2015

Йозвяк отметил, что министры иностранных дел стран ЕС, скорее всего, примут решение о новых санкциях в понедельник, 9 февраля, а имена и названия компаний будут опубликованы позже.

EU FMs likely 2 endorse decision on Mon, names 2 b published later that week. entities mainly separatist fighting units #Russia#Ukraine 2/2 - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2015

Компании, против которых введут санкции, в основном, связаны с сепаратистскими боевыми отрядами.

Читайте такжеСША готовят против России новые бизнес-санкции – The Wall Street Journal

Как сообщалось, на заседании министров иностранных дел ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма, а также расширить "черный список" лиц.

На данный момент индивидуальный санкционный список состоит из 119 человек.