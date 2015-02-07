Меркель: Украина нуждается в прогрессе, но этот прогресс нельзя обеспечить путем поставок оружия

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что прогресс в разрешении кризиса в Украине невозможно достичь путем поставок оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

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"Я убеждена, что этот конфликт невозможно решить военным путем, поэтому мы решили сосредоточить наши усилия на дипломатических решениях. Одновременно, к счастью, у нас есть общность трансатлантических позиций в том, что касается санкций, в той сфере, где у нас есть преимущество, я имею в виду экономическую сферу... Украина нуждается в прогрессе, но этот прогресс нельзя обеспечить путем поставок оружия", - сказала Меркель, отвечая на вопросы участников конференции.